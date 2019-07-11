800 тысяч за кусты на участке заплатит предприниматель Малоярославецкого района

11.07.2019 20:00 52

Почти миллион рублей штрафа наложили на агрофирму Малоярославецкого района. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Калужской области 11 июля. Сотрудники предприятия не обрабатывали землю сельхозназначения, в результате она заросла кустами и деревьями. Первый штраф в 400 рублей был выписан предприятию в октябре прошлого года, однако руководство компании его проигнорировало.

В результате суд удвоил сумму штрафа. И теперь малоярославецкий предприниматель должен будет вернуть государству уже 800 тысяч рублей.

Фото: phxere.com.