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800 тысяч за кусты на участке заплатит предприниматель Малоярославецкого района

11.07.2019 20:00 0 52
800 тысяч за кусты на участке заплатит предприниматель Малоярославецкого района

Почти миллион рублей штрафа наложили на агрофирму Малоярославецкого района. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Калужской области 11 июля. Сотрудники предприятия не обрабатывали землю сельхозназначения, в результате она заросла кустами и деревьями. Первый штраф в 400 рублей был выписан предприятию в октябре прошлого года, однако руководство компании его проигнорировало.

В результате суд удвоил сумму штрафа. И теперь малоярославецкий предприниматель должен будет вернуть государству уже 800 тысяч рублей.

Фото: phxere.com.


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Тэги: штраф земля россельхознадзор
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