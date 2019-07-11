100 тысяч штрафа получил нерадивый землевладелец из Юхновского района

11.07.2019 14:11 153

В Юхновском районе оштрафован руководитель местной агрофирмы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области 11 июля. Предприниматель несколько лет не обрабатывал вверенные ему земли сельхозназначения в деревне Беляево. В результате 10 гектаров угодий заросли деревьями и кустами.

Как сообщают сотрудники управления, предприниматель неднократно был предупрежден о необходимости обработать землю, но требования Россельхознадзора проигнорировал. Теперь ему назначено административное наказание и выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: phxere.com.