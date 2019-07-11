Пассажирский автобус врезался в иномарку под Калугой

11.07.2019 11:07 249

Под Калугой «Пазик» с пассажирами врезался в «Ниссан Тиида». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 11 июля. ДТП произошло на 4-м километре автодороги «Калуга-Медынь». В результате аварии пострадали люди, степень тяжести травм не уточняется.

На место ДТП выехали 12 сотрудников спецслужб и 2 единицы техники. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины аварии выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.