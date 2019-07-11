Главная > Новости > Одной строкой

Калужанка выбросилась из окна, спасаясь от мужа

11.07.2019 09:34 0 215
Калужанка выбросилась из окна, спасаясь от мужа

В Калуге женщина пыталась выброситься из окна, спасаясь от разъяренного мужа. Об этом сообщает паблик «Калуга жесть» 10 июля. Семейная драма разыгралась на улице Линейной. По информации подписчиков, мужчина долго избивал жену. Спасаясь от супруга, она несколько раз пыталась выброситься в окно, но муж затаскивал ее обратно.

В комментариях местные жители пишут, что пара злоупотребляет алкоголем.

Фото: pxhere.com.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: ссора семья драка окно
Ещё строки

Дубы из двух с полоивной тонн желудей взошли в нацпарке «Угра» 11.07.2019 10:00

Калужане чаще всего жалуются на торговцев, ЖКХ и связь 11.07.2019 08:15

Три мины времен ВОВ обезвредили под Тарусой 11.07.2019 07:04

Привокзальная улица в Калуге останется без электричества в четверг 11.07.2019 06:43

Движение троллейбусов по Грабцевскому шоссе приостановят на 5 дней 10.07.2019 20:17

«Рено Дастер» сбил пешехода на Зерновой 10.07.2019 18:36

Руководителя фирмы оштрафовали на 22 тысячи за нарушения охраны труда 10.07.2019 17:51

62-летнего убийцу осудили на 11 лет колонии 10.07.2019 17:29

Рабочие почти полгода получали зарплату ниже «минималки» 10.07.2019 17:19

Жилинспекция оштрафовала «управленцев» за плохое содержание домов 10.07.2019 17:08

Народные новости
1001 15
analav
678 9
caesar
495 8
umike

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

Пусть память будет светлой

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.