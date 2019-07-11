Калужанка выбросилась из окна, спасаясь от мужа

В Калуге женщина пыталась выброситься из окна, спасаясь от разъяренного мужа. Об этом сообщает паблик «Калуга жесть» 10 июля. Семейная драма разыгралась на улице Линейной. По информации подписчиков, мужчина долго избивал жену. Спасаясь от супруга, она несколько раз пыталась выброситься в окно, но муж затаскивал ее обратно.
В комментариях местные жители пишут, что пара злоупотребляет алкоголем.
Фото: pxhere.com.
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