Привокзальная улица в Калуге останется без электричества в четверг

11.07.2019 06:43 175

В четверг, 11 июля, в Калуге и в пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 08:00 до 17:00 без электричества останутся: ул.Привокзальная д.2;2а;3;3а;8;8а;9;9а;15;15а;16 С 09:00 до 17:00 обесточат: КФК Макаров

КТП №291А

МТП №691 Платон С 09:00 до 17:00 частично отключат электроэнергию: Мужачи

Большие Козлы

Малые Козлы

Николаевка

Забелино Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей