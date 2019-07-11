Калужане чаще всего жалуются на торговцев, ЖКХ и связь

1107 обращений калужан рассмотрел Роспотребнадзор за прошедшее полугодие, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.
Больше всего граждане обращались по вопросам:
- нарушений в сфере розничной торговли - 54,0% (1 полугодие 2018 г. - 54,7%);
- услуги ЖКХ - 21,5% (1 полугодие 2018 г. - 10,2%);
- услуги связи - 21,2 %( 1 полугодие 2018 г. - 20,1 %);
По результатам сотрудники ведомства составили 63 протокола и выписали штрафов на сумму 1 миллион 617 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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