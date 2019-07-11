Калужане чаще всего жалуются на торговцев, ЖКХ и связь

11.07.2019 08:15 164

1107 обращений калужан рассмотрел Роспотребнадзор за прошедшее полугодие, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля. Больше всего граждане обращались по вопросам: - нарушений в сфере розничной торговли - 54,0% (1 полугодие 2018 г. - 54,7%); - услуги ЖКХ - 21,5% (1 полугодие 2018 г. - 10,2%); - услуги связи - 21,2 %( 1 полугодие 2018 г. - 20,1 %); По результатам сотрудники ведомства составили 63 протокола и выписали штрафов на сумму 1 миллион 617 тысяч рублей. Фото: Pixabay.com



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