Три мины времен ВОВ обезвредили под Тарусой

11.07.2019 07:04 162

Три мины 50 мм времен ВОВ обнаружили в деревне Льгово Тарусского района, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 10 июля.

Боеприпасы обезвредили.

Спасатели напоминают, что при обнаружении боеприпасов категорически запрещается с ними что-либо делать.

Нужно сообщить о находке в полицию и установить предупредительные знаки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.