«Рено Дастер» сбил пешехода на Зерновой

В среду, 10 июля, в 16:30 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
Автомобиль «Рено Дастер» сбил пешехода на улице Зерновой.
На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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