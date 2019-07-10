Руководителя фирмы оштрафовали на 22 тысячи за нарушения охраны труда

10.07.2019 17:51 92

Сухиничская прокуратура совместно со специалистом трудинспекции проверили, как местные компании исполняют требования охраны труда.

Оказалось, что в фирме ООО «ТСК» нет специальных журналов учета, а кроме того работники не проходят необходимые инструктажи.

Руководителя организации обязали устранить нарушения и оштрафовали на 22 тысячи рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

По результатам проведенных проверок в других фирмах семь должностных лиц дисциплинарно наказали, еще пятерым были выписаны штрафы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.