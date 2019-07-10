Калужские школьники заняли второе место на всероссийских соревнованиях

10.07.2019 13:46 283

Восьмой Всероссийского чемпионат «Воздушно-инженерная школа» («CanSat в России») проходил во Владимире с 1 по 7 июля. В чемпионате приняли участие учащиеся детского технопарка «Кванториум», сообщила пресс-служба Управления образования города Калуги во вторник, 9 июля. Ребята собрали ракету на основе модельного конструктора, и по итогам финала калужская команда со своим проектом заняла второе место. Победителями стали: Хомяков Андрей, Баландин Родион, Гулягин Юрий. Фото: Управления образования города Калуги.



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