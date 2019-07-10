Обнинский пенсионер лишился денег, пытаясь купить арматуру подешевле

10.07.2019 13:45 292

65-летний житель Обнинска тщательно просматривал в Интернете объявления о продаже арматуры, чтобы найти предложение подешевле.

В итоге подходящее объявление нашлось. Мужчина перевел «продавцам» 31 тысячу рублей двумя платежами на разные карты и стал ждать покупку.

Однако, изделия так и не привезли, а продавец перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 июля.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.