09.07.2019 20:50 284

Пропавший в Калуге мужчина найден живым. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 9 июля. 66-летний пенсионер ушел из больницы 8 июля и пропал.

На поиски были брошены силы полиции и добровольцев. Сейчас мужчине ничего не угрожает.