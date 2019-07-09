За интимные фото интернет-подруга потребовала 1500 рублей

09.07.2019 18:04 199

Обнинские полицейские возбудили уголовное дело против интернет-вымогательницы. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 9 июля. 24-летний местный житель переписывался с девушкой из Ростовской области. Несколько минут они общались и обменивались друг с другом интимными фотографиями, а затем девушка потребовала перевести ей 1500 рублей. В противном случае мошенница угрожала отправить всю переписку друзьям и родственникам собеседника.

Мужчина платить отказался и обратился в полицию. Сейчас ведется розыск мошенницы. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pexels.com.