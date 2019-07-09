Обнинский водитель ехал задним ходом и сбил женщину

09.07.2019 14:44 309

В Обнинске на улице Гагарина 43-летний автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 9 июля. ДТП произошло накануне. Мужчина задним ходом съезжал с тротуара и наехал на 61-летнюю женщину. Последняя шла по проезжей части. С травмами различной степени тяжести пешеход отправлен в больницу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.



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