Опасный жучок поселился в лесах под Малоярославцем

09.07.2019 15:15 462

На территории Малоярославецкого лесничества обнаружен вредитель древесины. Особи малого черного елового усача были выявлены при проведении фитосанитарного мониторнига территории. Об этом сообщает Управление Росельхознадзора по Калужской области 9 июля.

Насекомые селятся на елях и соснах и повреждают целостность деревьев.

Для человека животное не опасно. А вот промышленной заготовке и транспортировке древесины может нанести серьезный вред.

Фото: pixnio.com.