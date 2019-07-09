Старый диван стал причиной пожара в Обнинске

09.07.2019 13:31 72

В Обнинске на проспекте Маркса загорелся подъезд. Об этом пишет официальный информационный портал администрации наукограда 9 июля. Возгорание произошло накануне вечером, прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем и проветрили помещение.

Причины пожара пока выясняются. По предварительно версии, в подъезде загорелся старый диван.