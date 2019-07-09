Простили кражу за взятку два калужских полицейских

09.07.2019 10:30 287

В Калужской области двух полицейских обвиняют в взяточничестве. Об этом сообщает региональное УМВД России 8 июля. Преступление раскрыла внутренняя служба безопасности полиции. Выяснилось, что сотрудники ведомства взяли деньги у двух обвиняемых в краже. Взамен пообещали закрыть уголовное дело.

В каком именно населенном пункте работали полицейские-нарушители, не уточняется. Сейчас проводится служебная проверка. Если вина будет доказана, взяточников уволят со службы, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной отвественности.