Простили кражу за взятку два калужских полицейских

В Калужской области двух полицейских обвиняют в взяточничестве. Об этом сообщает региональное УМВД России 8 июля. Преступление раскрыла внутренняя служба безопасности полиции. Выяснилось, что сотрудники ведомства взяли деньги у двух обвиняемых в краже. Взамен пообещали закрыть уголовное дело.
В каком именно населенном пункте работали полицейские-нарушители, не уточняется. Сейчас проводится служебная проверка. Если вина будет доказана, взяточников уволят со службы, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной отвественности.
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