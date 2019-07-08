Обнинские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Медыни

08.07.2019 19:32 225

Первый летний турнир по дзюдо на призы олимпийского чемпиона С.П.Новикова прошел в Медыни в субботу, 6 июля, сообщила пресс-служба СШОР «Держава».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных клубов Москвы, Калужской и Московской областей.

Обнинские дзюдоисты заняли 2 и 3 места.

Призерами стали: Ивушкин Егор (боролся в двух весовых категориях, дважды серебряный призер), Ломыкин Леонид, Ковалев Максим, Михайлова Алена, Азизян Юрий и Ивушкин Ефим.

Фото: СШОР «Держава».