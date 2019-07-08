Калужский осужденный сдал ЕГЭ по русскому на 82 балла

08.07.2019 18:14 128

В прошедшем учебном году 23 человека получили среднее образование в Медынской вечерней общеобразовательной школе при ИК-4. Из них 12 успешно сдали ЕГЭ. Один из осужденных вошел в число лучших учащихся области, получив по русскому языку 82 балла, сообщила пресс-служба УФСИН в понедельник, 8 июля. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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