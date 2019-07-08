109 человек покусали клещи за первую неделю июля

08.07.2019 18:00 126

За период с 1 по 7 июля в медучреждения области с укусами клещей обратились 109 человек, в том числе 29 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 8 июля.

За это же время в лаборатории исследовали 112 экземпляров паразитов, снятых с людей.

21 являлись носителями болезни Лайма.

Фото: Pixabay.com