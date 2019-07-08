Мужчина приехал в Россию по делам, а обратно выехать не смог

08.07.2019 17:16 188

У приставов находилось исполнительное производство в отношении гражданина, задолжавшего 497 тысяч по алиментам.

Мужчина скрывался, поэтому сотрудник УФССП подал его в розыск и закрыл выезд заграницу.

Чуть позже выяснилось, что алиментщик уехал жить в Молдову. Однако, через некоторое время должник явился в отдел судебных приставов и возмущенно потребовал снять запрет на выезд.

Оказалось, гражданин приехал в Россию по делам, а выехать обратно не смог, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 июля.

Должнику пришлось погасить всю сумму долга, чтобы ограничение сняли.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.