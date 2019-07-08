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Пешехода сбили в центре Калуги

08.07.2019 16:22 0 354
Пешехода сбили в центре Калуги

В понедельник, 8 июля, в 14:15 спасателям сообщили о ДТП в Калуге.

Автомобиль сбил пешехода на улице Жукова, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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