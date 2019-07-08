Сотрудника рыбной фермы оштрафовали на 20 тысяч

08.07.2019 15:54 288

Прокуратура Износковского района установила, что компания ООО «Селекционный центр аквакультуры» нарушила сразу два федеральных закона. У фирмы не было лицензий на отдельные виды деятельности и на эксплуатацию опасных производственных объектов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 июля.

В этой связи руководство рыбной фермы обязали устранить нарушения.

А должностное лицо дисциплинарно наказали и оштрафовали на 20 тысяч за нарушение промышленной безопасности.

Фото: fishprice.ru.