Главная > Новости > Одной строкой

Дамы лишились около 25 тысяч, поверив незнакомцам

08.07.2019 07:44 0 358
Дамы лишились около 25 тысяч, поверив незнакомцам

Жительница Обнинска договорилась о деловой встрече с потенциальными заказчиками. Позже клиенты перезвонили и попросили выручить - перевести 4 700 рублей на мобильные их номера.

Средства обещали вернуть при переговорах. Получив деньги, мужчины перестали выходить на связь.

Другая женщина искала работу для сына. Она позвонила по объявлению в Интернете. Приятный мужской голос сообщил, что есть срочная курьерская доставка.

Нужно только перечислить 20 тысяч рублей, которые вернут лично при встрече. Дама средства перевела, но на встречу так никто и не пришел.

Сотрудники полиции по данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 июля.

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Полицейские задержали 24-летнего «закладчика» в Калуге 08.07.2019 12:10

Калужанин отдал мошеннику 12 тысяч, чтобы быстро заменить права 08.07.2019 11:34

Обнинский волейболист стал чемпионом мира 08.07.2019 11:33

26-летние подельники потихоньку обворовывали своего соседа по коммуналке 08.07.2019 07:23

«Ниссан» сбил пешехода на трассе «Москва-Рославль» 07.07.2019 15:04

Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник 07.07.2019 13:08

Калужский заповедник организовал фотовыставку к 75-летию Калужской области 07.07.2019 12:16

«Ниссан» сбил пешехода на Телевизионной улице в Калуге 06.07.2019 15:48

Калужские спасатели завоевали бронзу в межрегиональных соревнованиях 06.07.2019 15:47

«Лада Калина» и «Форд» не смогли разъехаться на Болдина 06.07.2019 15:47

Народные новости
5219 40
glasgragon
2566 4
dog312
1081 6
mixon1983

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.