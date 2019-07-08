Дамы лишились около 25 тысяч, поверив незнакомцам

08.07.2019 07:44 358

Жительница Обнинска договорилась о деловой встрече с потенциальными заказчиками. Позже клиенты перезвонили и попросили выручить - перевести 4 700 рублей на мобильные их номера.

Средства обещали вернуть при переговорах. Получив деньги, мужчины перестали выходить на связь.

Другая женщина искала работу для сына. Она позвонила по объявлению в Интернете. Приятный мужской голос сообщил, что есть срочная курьерская доставка.

Нужно только перечислить 20 тысяч рублей, которые вернут лично при встрече. Дама средства перевела, но на встречу так никто и не пришел.

Сотрудники полиции по данным фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 июля.

Фото: Pixabay.com