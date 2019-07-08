26-летние подельники потихоньку обворовывали своего соседа по коммуналке

08.07.2019 07:23 302

Двое 26-летних парней предстанут перед судом за серию краж из комнаты соседа по коммуналке.

Оперативники установили, что злоумышленники проникали в чужое жилище 12 раз, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 6 июля.

Всего подельники похитили имущество на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в суд. Молодым мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.