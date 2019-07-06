«Ниссан» сбил пешехода на Телевизионной улице в Калуге

06.07.2019 15:48 342

В субботу, 6 июля, в 12:42 спасателям поступило сообщение о ДТП на Телевизионной улице в Калуге. Автомобиль «Ниссан» сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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