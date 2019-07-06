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Калужские спасатели завоевали бронзу в межрегиональных соревнованиях

06.07.2019 15:47 0 166
Калужские спасатели завоевали бронзу в межрегиональных соревнованиях

В пятницу, 5 июля, завершились межрегиональные соревнования спасателей, которые проводились в Анненках.

В командных зачетах первое место заняли представители Московской области, вторыми стали спасатели из Москвы, третье место заняла калужская сборная.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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