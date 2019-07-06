Калужские спасатели завоевали бронзу в межрегиональных соревнованиях

06.07.2019 15:47 166

В пятницу, 5 июля, завершились межрегиональные соревнования спасателей, которые проводились в Анненках.

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