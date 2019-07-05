Меньше пожиточного минимума получали сотрудники одной из обнинских фирм

05.07.2019 17:56 194

В Обнинске сотрудники двух предприятий получали зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 5 июля. По закону в регионе минимальная оплата труда составляет 11514 рублей. Работникам проверенных организаций выплачивали на тысячу рублей меньше.

Сейчас заработная плата сотрудникам увеличена. Против руководителей предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях.

Фото: pxhere.com