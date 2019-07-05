В области вновь пропал человек

05.07.2019 16:50 253

В деревне Игнатовское Тарусского района пропал мужчина. Об этом сообщает добровольный поисков-спасательный отряд "Лиза Алерт" 5 июля. 39-летний мужчина вышел из дома 4 числа и с тех пор его местонахождение не известно.

Всем, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят сообщат добровольцам отряда или в полицейский участок.

Фото: добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт".