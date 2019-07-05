Крышу деревенской школы заставила перекрыть прокуратура

05.07.2019 19:00 158

В Закрутовской школе Куйбышевского района правоохранители потребовали отремонтировать крышу. Об этом пишет Прокуратура Калужской области 4 июля. Проверка показала, что износ кровли составляет почти 90 процентов. Кроме того разрушена бетонная стяжка и козырек. Все это создавало угрозу жизни и здоровью детей и педагогов.

В адрес районной администрации правоохранители вынесли представление об устранении нарушений.

Фото: pixnio.com