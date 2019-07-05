Арест телевизора заставил должника вернуть долг по алиментам

05.07.2019 21:00 101

Калужанин вернул бывшей жене и 7-летней дочери долг по алиментам в размере 56 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 5 июля. Сумма накопилась за несколько лет. Все это время мужчина уклонялся от своих родительских обязанностей. Чтобы взыскать сумму, приставы ограничили должника в выезде заграницу, арестовали деньги на расчетных счетах, а так же арестовали плазменный телевизор. Это стало последней каплей и мужчина вернул всю сумму бывшей жене.

После выплаты долга бывшие супруги смогли договориться. Отец пообещал в дальнейшем выплачивать алименты в срок.