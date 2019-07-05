Обнинская шахматистка вошла в число сильнейших спортсменов мира

05.07.2019 17:11 161

Обнинская шахматистка Анна Афонасьева вошла в число сильнейших спортсменок мира в возрасте до 18 лет. Об этом пишет справочно-информационный портал наукограда Obninsk.name 5 июля. Девушка успешно выступила в нескольких соревнованиях и повысила свой рейтинг. Сейчас она занимает пятое место в мировой турнирной таблице и второе - в российской.

Следующие соревнования, на которые отправится Анна Афонасьева, пройдут в Братиславе. Там с 1 по 11 августа пройдет первенство Европы по шахматам.

Фото: справочно-информационный портал наукограда «Obninsk.name».