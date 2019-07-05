Житель Сосенского заставлял ребенка распространять наркотики

В городе Сосенском возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 5 июля. Местный житель заставлял своего пасынка производить «закладки» наркотиков по городу.
Распространение наркотиков относится к категории особо тяжких преступлений. Ход расследования взят на контроль прокуратуры.
|
Арест телевизора заставил должника вернуть долг по алиментам 05.07.2019 21:00
Виновник ДТП сочинил историю про угон 05.07.2019 20:00
Крышу деревенской школы заставила перекрыть прокуратура 05.07.2019 19:00
Жигули врезались в иномарку и перевернулись в Калуге 05.07.2019 17:20
Обнинская шахматистка вошла в число сильнейших спортсменов мира 05.07.2019 17:11
В области вновь пропал человек 05.07.2019 16:50
Жители Хвастовичского района скинулись по 500 рублей на местный пруд 05.07.2019 14:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: