Житель Сосенского заставлял ребенка распространять наркотики

05.07.2019 18:00 226

В городе Сосенском возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 5 июля. Местный житель заставлял своего пасынка производить «закладки» наркотиков по городу. Распространение наркотиков относится к категории особо тяжких преступлений. Ход расследования взят на контроль прокуратуры.



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