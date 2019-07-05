Лжегазовщики вынесли из квартир двух пенсионеров 100 и 170 тысяч рублей

05.07.2019 12:54 223

В Калуге два пенсионера стали жертвами мошенников. Пожилых людей 83 и 88 лет обворовали преступники, представившиеся сотрудниками газовой службы. Об этом сообщает региональное Управление МВД России 5 июля.

Пока один мошенник отвлекал бдительность хозяина квартиры, другой осматривал дом в поисках денег. В результате доверчивых пенсионеров обворовали на 105 и 170 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется розыск преступников. Калужан просят быть бдительными.

Фото: pxhere.com.