«Лексус» врезался в «Ладу» в Калуге

05.07.2019 11:00 836

В Калуге на улице Ленина столкнулись автомобили «Лексус» и «Лада». Эту информацию на официальном сайте опубликовало ГУ МЧС России по Калужской области 4 июля. На место аварии выехали 9 представителей спецслужб – это медики, сотрудники МЧС и дорожные полицейские. Один человек пострадал.

О степени тяжести травм пострадавшего пока не сообщается.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.