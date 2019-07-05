Три иномарки пострадали от пожара на стройке в Калуге

В Калуге на улице Ленина загорелся строительный мусор. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 4 июля. На борьбу с огнем выехали 4 сотрудника ведомства. Никто из людей на пожаре не пострадал, а вот припаркованные машины теперь нуждаются в ремонте. Огнем опалило сразу три иномарки - две «Шевроле Ланос» и «Рено Сандеро».
Причины пожара устанавливаются. На месте работает инспектор ГПН.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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