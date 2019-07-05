Три иномарки пострадали от пожара на стройке в Калуге

05.07.2019 09:20 484

В Калуге на улице Ленина загорелся строительный мусор. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 4 июля. На борьбу с огнем выехали 4 сотрудника ведомства. Никто из людей на пожаре не пострадал, а вот припаркованные машины теперь нуждаются в ремонте. Огнем опалило сразу три иномарки - две «Шевроле Ланос» и «Рено Сандеро».

Причины пожара устанавливаются. На месте работает инспектор ГПН.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.