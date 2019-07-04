Ермолинская КНС снова вышла из строя

04.07.2019 16:51 83

На днях произошла очередная остановка КНС, из-за чего нечистоты снова разлились по окрестностям, сообщил в четверг, 4 июля, новостной портал Obninsk.Name. Некоторых горожане рассказали, что часть стоков попало в реку. Специалисты «Калугаоблводоканала» занимаются устранением аварии. Реконструкция очистных сооружений запланирована на следующий год. Фото: новостной портал Obninsk.Name



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