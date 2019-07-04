Юные спасатели из Людиново представят область на международном слете

04.07.2019 16:42 75

В Республике Беларусь в Гомельской области пройдет XVII Международный слет юных пожарных-спасателей, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 4 июля. Сборную команду Калужской области представят юные спасатели из Людиново. Команда делегирована на слет по приглашению председателя Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Ребята примут участие в мастер-классах, тренингах и семинарах, которые позволят им улучшить свои навыки и знания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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