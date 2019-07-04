Мошенники обзванивают калужан, представляясь сотрудниками ПФР

04.07.2019 16:24 200

Жителям области стали поступать звонки от незнакомцев, которые представляются сотрудниками ведомства и просят назвать личные данные, сообщила пресс-служба ПФР в четверг, 4 июля.

В этой связи Калужское отделение напоминает, что специалисты фонда не решают вопросы по телефону и не запрашивают персональные данные граждан.

Жителей области просят быть бдительными и обо всех подозрительных фактах сообщать в полицию.

Фото: Pixabay.com.