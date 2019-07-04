Почти 900 тысяч долга оплатила калужанка, чтобы снять запрет приставов

04.07.2019 15:07 225

Калужанка накопила 883 тысячи рублей долга по кредитам, коммунальным и налоговым платежам, включая пени, сообщила 4 июля пресс-служба УФССП.

Приставы закрыли даме выезд за границу и арестовали банковские счета, откуда списали часть задолженности.

Кроме того, с должницы стали удерживать часть зарплаты и наложили запрет на продажу принадлежащей ей квартиры.

Через некоторое время женщина решила продать недвижимость. Тогда ей пришлось изыскать средства, чтобы оплатить не только остаток долга, но и 50-тысячный исполнительский сбор.

После погашения всей суммы задолженности ограничения были сняты.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.