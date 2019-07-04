22-летняя девушка незаметно обокрала подругу на 110 тысяч

04.07.2019 12:49 506

22-летняя безработная калужанка решила поправить свое материальное положение за счет ближайшей подруги.

Девушка знала, где у приятельницы хранятся сбережения и золотые украшения. Сначала злоумышленница стащила одну 5-тысячную купюру, когда осталась одна в комнате.

Когда барышня поняла, что подруга не заметила пропажу, то стала регулярно красть деньги и ювелирку.

В результате фигурантка обокрала приятельницу на сумму около 110 тысяч рублей.

Расследование по делу закончено. Материалы переданы в суд.

Обвиняемой грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.