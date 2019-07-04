Директор фирмы занял более 7 миллионов, а вернуть не смог

04.07.2019 12:19 31

Директора обнинской фирмы будут судить по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 4 июля.

В 2015 году мужчина занял 650 тысяч у землячки и не вернул.

А в 2018 году управленец получил от жителя Москвы более 7 миллионов по договору займа. И снова долг не выплатил.

На время расследования гражданин находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.