Юный калужский легкоатлет стал призером в первенстве России

04.07.2019 12:03 61

В минувшие выходные завершилось первенство России по легкой атлетике, сообщил Калужский областной спортивный портал в среду, 3 июля. В соревнованиях приняли участие 780 спортсменов до 18 лет. Воспитанник калужской СШОР «Юность» Георгий Бакрушев завоевал «бронзу» в метании копья с результатом 63,61 метра. Тренер призера - Устиновская Наталья Аркадьевна. Фото: группа ВК "СШОР "Юность" г. Калуга.



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