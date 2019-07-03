03.07.2019 19:50 105

В Боровском районе пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщает добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" 3 июля. Местный житель вышел из дома в СНТ "Загородня" 2 июля. С тех пор его никто не видел.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщить в отряд "Лиза Алерт" или в любое отделение полиции.

Фото: добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт".