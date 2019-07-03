В Боровском районе пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщает добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" 3 июля. Местный житель вышел из дома в СНТ "Загородня" 2 июля. С тех пор его никто не видел.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщить в отряд "Лиза Алерт" или в любое отделение полиции.
Фото: добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт".
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