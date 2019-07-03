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14 лет колонии на двоих получили калужские наркодилеры

03.07.2019 20:30 0 60
14 лет колонии на двоих получили калужские наркодилеры

В Калуге за наркоторговлю осуждены два местных жителя. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 3 июля.  25-летний и 41-летний мужчины получали опасный товар от руководителя преступной группировки. А потом фасовали его и размещали в тайники. Покупателям о местонахождении наркотиков сообщали с помощью интернет-приложений.

Свою вину обвиняемые полностью признали. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроком 9 и 5 лет в колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com


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Тэги: наркотики полиция суд колония
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