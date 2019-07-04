Главная > Новости > Одной строкой

Обнинск станет ядерной столицей России

04.07.2019 07:00 0 269
Обнинск станет ядерной столицей России

Новый бренд «Обнинск-ядерная столица России» будут развивать в Калужской области. Такую идею предложил депутат Государственной Думы. Об этом пишет официальный информационный портал администрации наукограда 3 июля. Идея создания бренда возникла в рамках празднования 65-летия запуска первой в мире атомной электростанции.

В рамках развития бренда Обнинск планируют сделать крупнейшей площадкой в стране для развития проектов ядерной медицины, здесь будут развивать протонную терапию и готовить кадры в сфере яденрной энергетики для всего мира.

Фото: pxhere.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: обнинск атом ядерная медицина
Ещё строки

Калужанин взял «бронзу» в летнем первенстве по горнолыжному спорту 04.07.2019 12:20

Директор фирмы занял более 7 миллионов, а вернуть не смог 04.07.2019 12:19

Юный калужский легкоатлет стал призером в первенстве России 04.07.2019 12:03

Двух молодых «закладчиков» будут судить в Калуге 04.07.2019 12:00

Банковская служащая украла у вкладчиков более миллиона рублей 04.07.2019 08:04

ДТП чуть не закончилось поножовщиной в Обнинске 03.07.2019 22:10

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу у деревни Галкино 03.07.2019 21:20

14 лет колонии на двоих получили калужские наркодилеры 03.07.2019 20:30

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды 03.07.2019 20:13

Сел за руль после пива, а теперь может сесть в тюрьму житель Обнинска 03.07.2019 20:09

Народные новости
85 0
glasgragon
285 2
dog312
349 3
mixon1983

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

На море – за здоровьем и хорошим настроением

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.