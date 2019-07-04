Обнинск станет ядерной столицей России

04.07.2019 07:00 269

Новый бренд «Обнинск-ядерная столица России» будут развивать в Калужской области. Такую идею предложил депутат Государственной Думы. Об этом пишет официальный информационный портал администрации наукограда 3 июля. Идея создания бренда возникла в рамках празднования 65-летия запуска первой в мире атомной электростанции.

В рамках развития бренда Обнинск планируют сделать крупнейшей площадкой в стране для развития проектов ядерной медицины, здесь будут развивать протонную терапию и готовить кадры в сфере яденрной энергетики для всего мира.

Фото: pxhere.com