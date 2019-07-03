Дома, квартиры и машины должников пустят с молотка судебные приставы

03.07.2019 14:28 509

В Калужской области пройдут публичные торги по продаже арестованного имущества. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 3 июля. Аукцион пройдет 16 и 23 июля. В качестве лотов на нем выставят несколько земельных участков, частные дома, автомобили и квартиру в городе Ермолино.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 и 17 июля соответственно.

Фото: pxhere.com.