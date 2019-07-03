Сыр, масло и вино пронесла мимо кассы жительница Обнинска

В Обнинске возбуждено уголовное дело против 28-летней женщины. Она обворовала местный продуктовый магазин. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 3 июля. Преступница вынесла из торговой точки 16 упаковок сливочного масла, 6 брусков сыра и бутылку алкогольного напитка. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Воровку задержали по горячим следам.
Несколькими днями ранее, эта же преступница вынесла из магазина 51 пачку сливочного масла. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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