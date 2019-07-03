Главная > Новости > Одной строкой

Сыр, масло и вино пронесла мимо кассы жительница Обнинска

03.07.2019 10:50 0 252
Сыр, масло и вино пронесла мимо кассы жительница Обнинска

В Обнинске возбуждено уголовное дело против 28-летней женщины. Она обворовала местный продуктовый магазин. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 3 июля. Преступница вынесла из торговой точки 16 упаковок сливочного масла, 6 брусков сыра и бутылку алкогольного напитка. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Воровку задержали по горячим следам.

Несколькими днями ранее, эта же преступница вынесла из магазина 51 пачку сливочного масла. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: воровка магазин Обнинск
Ещё строки

Два парня и девушка создали в Калуге группировку и продавали наркотики 03.07.2019 13:11

Реабилитационному центру диких животных подарили 4 гектара земли 03.07.2019 12:00

Конкурс «Молодые фотографы России» пройдет в Калужской области 03.07.2019 08:09

Инспекторы ГИБДД провели урок для детей, прогуливаясь с ними по городу 03.07.2019 07:30

В Обнинске вышел альбом акварельных рисунков города 03.07.2019 07:02

Сотрудника предприятия оштрафовали за устаревшие инструкции 02.07.2019 20:46

Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в среду 02.07.2019 19:51

Городского Голову обязали устранить захламленные мусорки 02.07.2019 19:15

Сайты по розничной дистанционной продаже табака признаны вне закона 02.07.2019 19:00

Житель Жиздринского района отстоял право на выплату через прокуратуру 02.07.2019 18:39

Народные новости
1954 2
mason
2925 9
dhgroup
2829 0
Sarkamys

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.