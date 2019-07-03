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Инспекторы ГИБДД провели урок для детей, прогуливаясь с ними по городу

03.07.2019 07:30 0 132
Инспекторы ГИБДД провели урок для детей, прогуливаясь с ними по городу

В Сухиничах инспекторы ГИБДД совершили с детьми прогулку по городу, в рамках акции «Безопасный город», сообщила пресс-служба ГИБДД во вторник, 2 июля.

Стражи порядка наглядно показали ребятам, как правильно переходить дорогу, как вести себя на перекрестке, рассказали о разных нестандартных ситуациях и как правильно на них реагировать.

Также инспекторы объяснили, что такое закрытый обзор, какие могут встречаться дорожные «ловушки».

Сотрудники ведомства считают, что такие мероприятия позволяют снизить количество ДТП с участием детей.

Фото: ОГИБДД МОМВД «Сухиничский».


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