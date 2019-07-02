Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в среду

Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах в среду, 3 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 17:00 не будет электричества:
С 08:30 до 17:00 без элетроэнергии останутся жители:
С 10:00 до 14:00 частично обесточат:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com
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