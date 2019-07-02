Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в среду

02.07.2019 19:51 115

Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах в среду, 3 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 17:00 не будет электричества:

ул.Курсантов 1, 3,4,5,6,7,20 стр. 21, 21+коттеджи.

С 08:30 до 17:00 без элетроэнергии останутся жители:

пос.Пригородное Лесничество

С 10:00 до 14:00 частично обесточат:

Григоровка.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com